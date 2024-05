Pasta di salame fresco, attenzione ai corpi estranei: quali marchi evitare

Richiamato dal Ministero della Salute un lotto di tastasale per la presenza di corpi estranei in plastica

Il Ministero della Salute insieme ai supermercati Migross ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tastasale o pasta di salame fresco prodotta da Poltronieri Salumi Sas nello stabilimento in via Molino di Sopra 6, Nogara, in provincia di Verona (marchio di identificazione CE IT 9 1362 L). Il motivo del richiamo è la presenza di corpi estranei in plastica di colore blu.

Come riporta ilfattoalimentare.it, il tastasale oggetto del provvedimento viene venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 1924A e le date di scadenza 20/06/2024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 27/06/2024, 28/04/2024, 29/06/2024, 30/06/2024 e 01/07/2024. A scopo precauzionale si consiglia di non consumare il tastasale richiamato e restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.