Tartare, cremoso vegetale e cracker: richiami per allergeni e contaminazioni

Richiamati lotti di tartare, sostituto vegetale del formaggio Vallé e cracker biologici rispettivamente per contaminazione da Escherichia coli, un errore nella scadenza e la presenza di un allergene del latte

Nel fine settimana diverse catene di supermercati hanno segnalato il richiamo di tre nuovi prodotti. Come sempre si consiglia di riconsegnarli al punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso.

Bennet e Migross hanno annunciato il ritiro dagli scaffalli di un lotto di tartare gustosa a marchio Fiorani per una possibile contaminazione da Escherichia coli STEC. Il prodotto incriminato viene venduto in confezione da 210 g (due pezzi) con il numero di lotto 20124TG e la data di scadenza 28/05/2024.

La tartare richiamata è stata prodotta da Fiorani & C. Srl nello stabilimento in via Coppalati 52, a Piacenza (marchio di identificazione IT 592 S CE).





Bennet ha anche anunciato il richiamo di un lotto di un sostituto vegetale a base di bevanda alla mandorla del marchio Vallé. Il motivo è un errore nella scadenza. Sulla confezione è riportato il 22/7/04 ma la data corretta è 22/7/24. Il prodotto viene venduto in barattoli da 250 grammi con il numero di lotto 114 e la data di scadenza errata 22/07/2004.

Il cremoso vegetale è stato prodotto da Vallé Italia Srl dall'azienda Saint Hubert nello stabilimento di rue Denis Papin 870, a Ludres, in Francia.





Infine, Carrefour ha segnalato il richiamo precuazionale di alcune tipologie di cracker biologici a marchio Yukibio e Sottolestelle per la possibile presenza dell'allergene latte non dichiarato in etichetta. I prodotti interessati dal richiamo sono:

Crackers integrali Forza a pasta madre Yukibio , in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 074 A 24 e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/01/2025

, in confezioni da 250 grammi, con il numero di e il termine minimo di conservazione Crackers i Saraceni a pasta madre Yukibio , in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 570 C 23 e il TMC 17/11/2024

, in confezioni da 250 grammi, con il numero di e il Mini crackers proteici Power Fit Yukibio , in confezioni da 150 grammi, con il numero di lotto 136 A 24 e il TMC 19/01/2025

, in confezioni da 150 grammi, con il numero di e il Pane azzimo di farro Sottolestelle, in confezioni da 200 grammi, con i numeri di lotto 422 C 23 e 557 C 23, e i TMC 30/08/2024 e 16/09/2024

A produrre tutti i cracker richiamai è stata l'azienda Sottolestelle Srl Società Benefit nello stabilimento in Contrada Costarelle SS273 km 12, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Chi non è allergico al latte può tranquillamente consumare i cracker.