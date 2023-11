Tartufo da record venduto a Hong Kong: 130mila euro per 1 Kg

Alla 24esima Asta mondiale del tartufo bianco d'Alba è stato battuto un fungo da circa 1 Kg a 130mila euro. Il vincitore è un imprenditore di Hong Kong

Nuovo record per il tartufo bianco d'Alba. Alla 24esima edizione dell'Asta mondiale, che si è tenuta il 12 novembre nel borzo di Grinzane Cavour, è stato infatti battuto il pregiatissimo fungo più caro al mondo. Un imprenditore di Hong Kong collegato dal ristorante del Mandarin Hotel si è aggiudicato il tartufo da 1,04 Kg al prezzo di 130mila euro. Anche l'anno scorso il tartufo più grande era volato nell'ex colonia britannica.

I conduttori della serata come la scorsa edizione sono stati Caterina Balivo, Enzo Iacchetti e Paolo Vizzari. L'intero importo verrà devoluto a favore di Mother's Choice, un'associazione benefica che sostiene i bambini senza famiglia e ragazze adolescenti in difficoltà. Oltre al tartufo di un chilo sono stati battuti altre 3 tartufi più piccoli da 315, 250 e 48 grammi aggiudicati all’asta per oltre 30mila euro. Anche questo ricavato andrà in beneficenza.