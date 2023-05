Circular Economy, allarme regressione. Ma l’Italia guida l’Ue nel fashion

Economia circolare, il pianeta regredisce. Ma l'Italia è leader in Ue, grazie... al fashion

Male il pianeta, bene l’Italia. Parliamo di circular economy, soprattutto nel settore del fashion. La classifica della circolarità tiene conto di sette indicatori: riciclo dei rifiuti, utilizzo di materiali riciclati, produttività delle risorse, rapporto tra produzione di rifiuti e materiali consumati, rapporto tra energia prodotta da fonti rinnovabili ed energia consumata, riparazione e consumo di suolo. Su questi indicatori l’Italia ha totalizzato venti punti e mantiene il primato su Spagna (19), Francia (17), Germania (12) e Polonia (9). Per la produttività delle risorse, abbiamo con la Francia il record di 3,2 euro generati per ogni kg di materiale consumato; nel tasso di riciclo dei rifiuti (speciali e urbani) siamo ancora in testa con il 72%, ma vediamo scalare rapidamente l’efficienza di Spagna e Polonia.

È quanto emerge dalla quinta conferenza nazionale sull’economia circolare, dal titolo “I consumi al bivio della circolarità”, tenutasi a Roma il 16 maggio. Il rapporto sull’economia circolare realizzato dal Circular Economy Network con ENEA e presentato durante la conferenza mette in risalto la fase critica che attraversiamo, con la necessità di accelerare la transizione dell’economia.