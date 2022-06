Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard? Lo ha vinto il brand Dior

Tutti pazzi per Dior Sauvage Beauty, sponsorizzato da Johnny Depp. La profezia di Amber Heard è finita malissimo

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ha fatto bene a Dior, brand del quale il popolare attore è ambassador dal 2015. Se scandali del genere spesso portano le aziende a stracciare i contratti di collaborazione con i personaggi coinvolti, la fedeltà di Dior all’ex Pirata dei Caraibi si è rivelata una scelta vincente.

Durante i 47 giorni delle udienze, le ricerche di Dior Sauvage Beauty su Google sono aumentate del 48%, schizzando a 823.000 a 1,2 milioni. Su TikTok l’impennata è stata invece del 63%, portando il profumo a 209 milioni di visualizzazioni, record per questo genere di prodotti.

Nel complesso, Dior Sauvage Beauty è oggi la seconda fragranza più popolare sui motori di ricerca di tutto il mondo, seconda solo al Baccarat Rouge 540 della Maison Francis Kurkdjian. Un risultato sorprendente, al termine di una vicenda nella quale i due attori hanno messo in piazza il peggio che possa succedere nell’intimità di una coppia.

Tra le numerose questioni portate all’attenzione della giuria, c’è anche il racconto della sorella di Johnny, secondo la quale Amber era stupefatta dall’idea che Dior avesse scelto il suo compagno come testimonial: “Perché Dior dovrebbe voler fare affari con te? Loro si occupano di classe e di stile, e tu non hai stile. E sei vecchio e grasso”, avrebbe detto l’attrice. Ma, di questi tempi, la povera Amber Heard non ne azzecca davvero una.







