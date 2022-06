Italia ripescata a Qatar 2022, Claudio Gentile: "Io ci spero"

Italia ai mondiali: 40 anni dopo, ci serve un "aiutino"

Per quanto remota, la possibilità che l'Italia venga ripescata al mondiale di calcio Qatar 2022 continua a far discutere. Ne ha parlato anche Claudio Gentile, ex c.t. della nazionale azzurra Under 21: "Un po' ci spero e da tifoso me lo augurerei di cuore, ma le possibilità sono vicine allo zero".

"So che c'è questa inchiesta della Fifa sull'Ecuador, ma le parole del presidente Fifa Gianni Infantino e anche del nostro presidente Gabriele Gravina non lasciano spazio a dubbi. Ce ne dovremo fare una ragione e aspettare 4 anni", ha detto all'adnkronos.

Parole molto sentite da parte dell'ex difensore della Juventus, che è stato uno dei grandi protagonisti del successo dell'Italia al mondiale del 1982: il prossimo 11 luglio ricorreranno i quarant'anni da quell'impresa, oltre che il primo anniversario della vittoria degli ultimi Europei. Ma il fallimento nelle qualificazioni ammanterà tutto di tristezza... a meno che non arrivino belle sorprese dalla Fifa...

