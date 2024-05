Accordi e Disaccordi ospiti: in studio Lucarelli, Cacciari e Sallusti

Accordi e Disaccordi ospiti: in studio Massimo Cacciari, Selvaggia Lucarelli e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti

Nella puntata di sabato 18 maggio 2024 di Accordi e Disaccordi in programma dalle 21.25 sul Nove e in streaming su Nove.tv, Luca Sommi ospiterà Massimo Cacciari, Selvaggia Lucarelli e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. All’interno del dibattito spazio per una conversazione con lo scrittore e attore Stefano Massini, in libreria con Mein Kampf: da Adolf Hitler (Einaudi).

Tra i temi della discussione le ripercussioni politiche dell'arresto di Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari per corruzione, che per ora non si è ancora dimesso in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Si parlerà inoltre delle proteste degli studenti che infiammano l'Italia ma non solo, nonché delle polemiche sul mancato confronto in Rai tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in vista delle Europee.

Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.