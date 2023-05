Al via il Francigena Festival: Affari tra i premiati

Al via il Francigena Fidenza Festival: Affari tra i premiati

Al via il Francigena Fidenza Festival. Con il claim “La bella Via dell’Europa”, dal 18 al 21 maggio, si svolgerà la terza edizione del Festival che celebra la Via Francigena. Con oltre 50 eventi tra mostre, camminate, visite guidate, approfondimenti, progetti per le scuole di ogni ordine e grado, concerti, animazione: un divertimento formato famiglia, le passeggiate, i momenti culturali, i dibattiti con la presenza di esponenti di livello nazionale e internazionale, l’intrattenimento per i bambini con le performance dei giocolieri e gli immancabili assaggi dei sapori del territorio.

Nell’ambito del Francigena Fidenza Festival, per la prima volta si tiene il premio culturale “Francigena Fidenza Award”, ideato dall'autrice Rossana Tosto. Il riconoscimento viene assegnato per l’alta professionalità, il merito, il talento, la passione, la voglia di scoprire e di comunicare profusi nel lavoro. Una lode alla carriera riconosciuta a chi si sia distinto in modo particolare nella professione di narratore di fatti e di luoghi.

Giornalisti, comunicatori, scrittori, personaggi pubblici: autentici “artisti della parola e delle immagini.” Autori, altresì, di fatti di eccellenza, di idee e progetti attraverso i quali hanno affermato stili e linguaggi finalizzati a intercettare il bisogno di cultura, tradizioni, arte e bellezza. Destinatari del premio sono agenzie di stampa, quotidiani, radio, tv e personaggi della cultura, tra cui Affaritaliani.it.