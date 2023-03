Arriva il barattolo d'autore Illycaffè. La limited edition solo per Esselunga

In esclusiva per Esselunga arriva l'edizione dell'iconico barattolo illycaffè firmata da Louise Carver

L'iconico barattolo 250 gr di illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità sostenibile, si tinge di blu con la nuova creatività d’autore “limited edition” firmata da Louise Carver e distribuita in esclusiva da Esselunga.

Tra gli obiettivi di illycaffè vi è da sempre quello di coinvolgere il consumatore in un racconto di bellezza e sostenibilità e arricchire la sua esperienza di consumo; ecco perché continua il sostegno dell’azienda al mondo artistico, questa volta con la customizzazione del suo iconico barattolo di caffè macinato tostato Intenso dell’unico blend illy 100% Arabica - una tela su cui si sono cimentati non solo i grandi maestri contemporanei (come James Rosenquist, Kiki Smith, Tobias Rehberger, Michelangelo Pistoletto, Gillo Dorfles, Sebastião Salgado), ma anche giovani artisti emergenti.

Per la realizzazione del nuovo barattolo, illycaffè si è avvalsa della pluriennale collaborazione con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto di Biella, un’istituzione artistica e formativa che mette l’arte in relazione attiva con i diversi settori del tessuto sociale al fine di ispirare una trasformazione responsabile della società. Proprio del gruppo di artisti, professionisti, ricercatori e attivisti legati alla Fondazione attraverso il progetto di residenze UNIDEE fa parte la geografa e artista inglese Louise Carver, il cui design, scelto da illy ed Esselunga, è frutto della ricerca interdisciplinare iniziata in occasione di una delle residenze organizzate da UNIDEE, il programma di Cittadellarte che mira ad attivare, sviluppare e potenziare iniziative artistiche basate sul coinvolgimento delle ecologie locali.

Il progetto “Unsettling the Coloniality of Conservation* 22/24” che Carver sta sviluppando, si focalizza sulla biodiversità e conservazione dell'ambiente marino in Giamaica attraverso azioni di arte partecipativa con le comunità scientifiche, di abitanti e cittadini e i policy maker locali. Ispirandosi al suo progetto Carver ha dato vita al design selezionato che traccia geografie esistenti basandosi sulla mappa storica del bacino del fiume Mississippi del 1944 di Harold Fisk, che raffigura il fiume in tutte le sue ampiezze tortuose prima delle canalizzazioni di moderne autostrade, che da allora la produzione di risorse ha richiesto. Questi disegni catturano simboli, idee e immaginari che puntano verso la complessità e possibilità all'interno delle sfide di sostenibilità contemporanee per la vita sulla Terra.

