Ascolti Tv, a sorpresa Stefano De Martino rinuncia a Made in Sud

Stefano De Martino lascia "Made in Sud"

Un fulmine a ciel sereno si scaglia su Rai 2. Stefano De Martino avrebbe deciso di rinunciare alla conduzione di “Made in Sud”. Non ci sarebbe nulla di male in questa scelta se non che la seconda rete Rai, da settimane, era già impegnata nella nuova edizione del programma comico la cui messa in onda, dopo un anno di fermo, era prevista tra marzo e aprile.

A lanciare l’indiscrezione è TvBlog che si basa su fonti molto attendibili. Il ballerino e conduttore tv - ora impegnato nella trasmissione “Stasera tutto è possibile” - pare abbia deciso di rinunciare alla sua esperienza in Rai per poter tornare a “casa”, ovvero ritornare ad essere giudice nel serale di “Amici di Maria De Filippi”, in onda su Canale 5. Questa scelta, naturalmente, oltre a creare un po’ di imbarazzo, ha generato anche un po’ di problemi ai dirigenti Rai che ora dovrebbero trovare, in fretta e furia, un conduttore che possa sostituire degnamente De Martino che già dalla prima edizione del programma si è rivelato una certezza.

Se Lorella Bocca e Flora Canto si giocano il ruolo di conduttrice femminile ora, naturalmente, ha avuto inizio anche il toto-nomi sulla sostituzione dell’ex ballerino. Alcune fonti pensano proprio che sia la figura femminile selezionata (secondo alcuni quasi certamente Lorella Boccia) a prendere in mano la situazione e riuscire a essere al timone di una trasmissione dinamica e in diretta. Se invece la Rai continua a preferire la linea dei due conduttori tra i nomi che circolano ci sono quello di Sergio Friscia e Pino Insegno (al momento molto libero visto la cancellazione del suo programma su Rai 2 per spendig review).

Un altro nome è anche quello dell’ex judoka Marco Maddaloni. Al momento impegnato con tutti i comici di “Made in Sud” in teatro a Napoli, tempo fa intervistato da Rtl 102.5 News non negò il suo desidero di prendere le redini del programma. Ora però, bisogna attendere l’ufficialità della scelta di Stefano De Martino e, successivamente, le decisioni dei vertici Rai. Sicuramente non tarderanno ad arrivare visto che mancherebbe poco meno di un mese all’inizio del programma.

