Ascolti TV ieri 13 giugno 2022: boom per l'Isola dei Famosi, flop per Vespa

Ascolti TV ieri 13 giugno 2022: lo speciale di Porta a Porta sul referendum ed amministrative si ferma a 1.1 milione di spettatori e il 7,1% di share

Grande serata per Canale 5 per gli ascolti TV grazie all'L’Isola dei Famosi 16 (in onda dalle 21.34 all’1.20) con 2.246.000 spettatori pari al 19% di share. Medaglia d'argento per la prima visione dell'ottava stagione di Chicago PD su Italia 1 con 1.104.000 spettatori pari al 7.2% di share. Rai1 deve accontentarsi della terza posizione con Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum (in onda dalle 21.43 alle 23.35), che ha informato 1.125.000 spettatori pari al 7.1%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 giugno 2022 per le altre reti: The Rookie su Rai2 con 1.101.000 spettatori (6.5%), Report su Rai 3 con 1.409.000 spettatori pari all'8.4% di share (presentazione di 9 minuti: 891.000 – 5%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 699.000 spettatori (5.4%), la seconda stagione di Yellowstone su La7 con 413.000 spettatori (3.4%), la partita di Nations League Francia-Croazia su TV8 con 887.000 spettatori (5%), Il Potere dei Soldi sul Nove con 381.000 spettatori (2.4%).

Ascolti TV ieri 13 giugno 2022 per l'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 13 giugno 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 3.488.000 spettatori con il 19.6%. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.591.000 spettatori (14.6%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.366.000 spettatori (7.8%), La Gioia della Musica su Rai3 con 866.000 spettatori (5.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 775.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 748.000 spettatori (4.2%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.530.000 spettatori (8.5%).

Leggi anche: