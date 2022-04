Ascolti TV ieri 18 aprile 2022: flop di Report (-3% rispetto a lunedì scorso)

Ascolti TV ieri 18 aprile 2022: il programma condotto da Ranucci si ferma a 1.3 milioni di spettatori e il 6,3% di share. Settimana scorsa aveva raggiunto l'8,82%

Rai1 domina negli ascolti TV di Pasquetta con Nero a Metà 3. La serie ha incollato al video ha 3.788.000 spettatori pari al 18.5% di share. Secondo posto per L’Isola dei Famosi su Canale 5, che ha intrattenuto 2.192.000 spettatori pari al 16% di share. Grande successo per Made in Sud 2022 su Rai2 che si piazza terzo con 1.362.000 spettatori e l’8.2% di share (presentazione 1.496.000 – 6.7%).

Per quanto riguara gli ascolti TV ieri 18 aprile 2022 per le altre reti: Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica su Italia 1 con 507.000 spettatori (2.9%), flop per Report su Rai3 con 1.308.000 spettatori pari al 6.3% di share (settimana scorsa erano 1.929.000 telespettatori - 8.82%), Controcorrente su Rete4 con 781.000 spettatori a.m. (4.9%), The Servant of the People su La7 con 444.000 spettatori (2.1%), La Bella e la Bestia su TV8 con 360.000 spettatori (1,8%) e True Lies sul Nove con 400.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 18 aprile 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV ieri 18 aprile 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.480.000 spettatori con il 20.6%. Seguono Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.341.000 spettatori (15.2%), NCIS su Italia1 con 1.240.000 spettatori (5.8%), La Scelta dei Partigiani su Rai3 con 780.000 spettatori (3.8%), Stasera Italia su Rete4 con 971.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 882.000 (4%) nella second e Otto e Mezzo su La7 con 1.313.000 spettatori (6%).

Leggi anche: