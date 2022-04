Ascolti tv, Made in sud boom: Rai2 vola con Lorella Boccia e Clementino

Ascolti tv, Made in sud vola oltre l'8% nel prime time di Rai2

La nuova edizione di “Made in Sud” con Lorella Boccia e Clementino al timone (e oltre 40 comici che sono tornati sul palco dopo due anni di fermo) è partita fortissimo: Rai2 sale sul podio del prime time negli ascolti tv con un ottimo 8.2% di share sul pubblico totale e oltre 1 milione e 300 mila telespettatori.

Ascolti tv, Rai2 accelera con Made in sud

Auditel top dunque per Rai2 e l'esordio di Made in sud. Numeri super per il programma condotto da Clementino e Lorella Boccia: la seconda rete di viale Mazzini segna un +3.72% di share e quasi 400.000 spettatori in più negli ascolti tv rispetto al lunedì precedente (l'11 aprile 2022 era andato in onda il film John Wick 3 – Parabellum che aveva registrato 928.000 telespettatori, share 4.48%).



Leggi anche: