Ascolti tv, quando Matano non c'è Merlino balla. Pomeriggio 5 oltre il 19%

Ascolti tv ieri 18 settembre 2023: La Vita in Diretta non è andata in onda di lunedì. Al suo posto Tutti a scuola con Mattarella

Riparte una nuova settimana per le grandi reti televisive sempre alla ricerca di numeri positivi negli ascolti tv. Per quanto riguarda il pomeriggio, questa volta non si rinnova la sfida tra Myrta Merlino e Alberto Matano. La Vita in Diretta infatti non è andata in onda come di consueto. Rai1 al suo posto ha trasmesso Tutti a scuola, ovvero la diretta della cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24.

L'evento condotto da Flavio Insinna ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e della cantante Malika Ayane.

Pomeriggio Cinque condotto da Merlino su Canale 5 approfitta della mancanza del rivale e negli ascolti tv ieri 18 settembre 2023 ottiene infatti 1.540.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte e 1.593.000 spettatori pari al 18.4% nella seconda parte (I Saluti a 1.416.000 e il 15.2%). Venerdì scorso il programma di punta per Canale 5 nel pomeriggio aveva raggiunto 1.227.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e 1.015.000 spettatori pari al 12.6% nella seconda parte (I Saluti a 870.000 e il 10.1%).