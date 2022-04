Ascolti TV ieri 19 aprile 2022: vince il derby, Cartabianca primo talk show

Ascolti TV ieri 19 aprile 2022: Cartabianca è il primo talk battendo DiMartedì e Fuori dal Coro con 1.2 milioni di spettatori e il 6,1% di share

Canale 5 stravince la gara degli ascolti TV con la semifinale di Coppia Italia. Il derby Inter-Milan, vinto dai nerazzurri con un netto 3-0, è stato seguito da 6.890.000 spettatori per il 28.9% di share. Al secondo posto si piazza la fiction 'La Scogliera dei Misteri' su Rai1 con 3.205.000 spettatori e il 14.4% di share. Medaglia di bronzo per 'Cartabianca' su Rai3 con 1.208.000 spettatori e il 6.1% di share.

Per quanto rigurda gli ascolti TV ieri 19 aprile 2022 per le altre reti: 'La Pupa e il Secchione' su Italia 1 (1.187.000 spettatori, share 7.7%), 'diMartedì' su La7 (1.148.000 spettatori, share 5.6%), 'Piacere, sono un po' incinta' su Rai 2 (1.086.000 spettatori, share 4.8%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (872.000 spettatori, share 5.1%), 'Spider-Man: Far from Home' su Tv8 (477.000 spettatori, share 2.2%), 'Il Primo Cavaliere' sul Nove.

