Ascolti TV ieri 2 giugno 2022: Don Matteo è una certezza, Del Debbio è terzo

Ascolti TV ieri 2 giugno 2022: Dritto e Rovescio batte Piazzapulita con oltre 1 milione di spettatori e l'8% di share

Le repliche di Don Matteo spingono nuovamente Rai1 al primo posto negli ascolti TV con 2.811.000 spettatori pari al 18.9% di share. La commedia La mia banda suona il pop su Canale 5 si piazza seconda con 1.881.000 spettatori pari al 12.4% di share. Terza posizione per Dritto e rovescio su Rete 4 con 1.052.000 spettatori e l'8% di audience.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 2 giugno 2022 per le altre reti, Appena una minuto su Rai2 con 786.000 spettatori (4.9%), Caro Presidente su Rai3 con 348.000 spettatori (2.2%), la partita Spagna-Portogallo di Nations League su Italia 1 con 1.107.000 spettatori (6.6%), Piazzapulita su La7 con 773.000 spettatori (6.3%), Antonino Chef Academy su Tv8 con 253.000 spettatori (1.6%) e Only Fun – Comico show sul Nove con 411.000 spettatori (2.7%)

Ascolti TV ieri 2 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima anche negli ascolti TV ieri 2 giugno 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 3.788.000 spettatori con il 22.5% di share. Seguono poi Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.726.000 spettatori (16.3%), La Gioia della Musica su Rai3 con 855.000 spettatori (5.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 780.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 760.000 spettatori (4.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.212.000 spettatori (7.3%).

