Ascolti TV ieri 20 maggio 2022: Quarto Grado batte Propaganda Live

Ascolti TV ieri 20 maggio 2022: l'Isola dei Famosi fa il pieno di spettatori e vince la "classifica" degli ascolti

Nella serata di ieri, venerdì 20 maggio 2022, su Rai1 la finale di The Band, in onda dalle 21:38 alle 00:22, ha conquistato 2.207.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi dalle 21:43 alle 1:27 ha incollato davanti al video 2.406.000 spettatori con uno share del 19.2%.

Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.288.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 861.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 RockyBalboa ha raccolto 889.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chiedi chi era Giovanni Falcone è seguito da 750.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.155.000 spettatori (8.1%).

Su La7 Propaganda Live registra 723.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 401.000 spettatori (2.4%). Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza è vista da 1.178.000 spettatori (6.3%). Su Iris U-571 è la scelta di 490.000 spettatori (2.7%). RaiMovie After sigla 361.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Questa è Casa Mia interessa 128.000 spettatori (0.7%).

