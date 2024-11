Ascolti tv, Ore 14 supera il milione di spettatori. Male Myrta Merlino che viene battuta da Matano

Ascolti tv ieri 20 novembre 2024: calano La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque ma Matano si conferma il re della fascia pomeridiana

La Vita in Diretta fa un piccolo passo indietro, pur confermandosi tra programmi più visti del pomeriggio, con 1.827.000 spettatori (18.82%) nella presentazione e 2.330.000 spettatori (20.09%) nella puntata. Il martedì Alberto Matano aveva chiuso con 1.789.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 2.203.000 spettatori (19.8%) nella puntata.

Amici su Canale 5 scende a 1.507.000 spettatori (16.36%), in calo rispetto ai 1.675.000 spettatori (18.7%) del giorno precedente. Numeri non proprio positivi anche per Pomeriggio Cinque, che intrattiene 1.268.000 spettatori (12.87%) nella prima parte e 1.396.000 spettatori (12.25%) nella seconda parte (I Saluti a 1.439.000 e l’11.11%). Myrta Merlino nella puntata precedente aveva interessato 1.311.000 spettatori (14%) nella prima parte e 1.583.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte.

Ottimo risultato invece per Ore 14, che su Rai2 totalizza 1.016.000 spettatori (9.2%). Milo Infante il martedì aveva raggiunto 990.000 spettatori (8.8%).