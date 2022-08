Ascolti TV ieri 24 agosto 2022: vince ancora Superquark, stabile la Gentili

Ascolti TV ieri 24 agosto 2022: Controcorrente chiude con 724mila spettatori per il 6,4& di share

Rai1 vince nuovamente negli ascolti TV del mercoledì grazie a Superquark, che ha interessato 1.612.000 spettatori pari al 12.5% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con Fratelli Caputo, che ha incollato al video 1.704.000 spettatori pari al 12.7% di share. Tersa posizione poi per Rai2 con Delitti in Paradiso, visto da 1.192.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 agosto 2022 per le altre reti abbiamo: le repliche de Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi su Italia 1 con 857.000 spettatori (7.9%), Ribelli su Rai3 con 789.000 spettatori (5.5%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 724.000 spettatori (6.4%), La Corsa al Voto su La7 con 491.000 spettatori (3.7%), X Factor – Il Meglio delle Audizioni su TV8 con 297.000 spettatori (2.3%), Segnali dal Futuro sul Nove con 272.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 24 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 24 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che raccoglie 2.941.000 spettatori con il 19.4% di share. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.403.000 spettatori (15.9%, NCIS New Orleans su Rai2 con 916.000 spettatori (6.1%), La Gioia della Musica su Rai3 con 480.000 spettatori (3.3%) e Il Santone con 444.000 spettatori (2.9%), Controcorrente su Rete 4 con 834.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 869.000 spettatori (5.7%) nella seconda, In Onda su La7 con 994.000 spettatori (6.6%).