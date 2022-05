Ascolti TV ieri 24 maggio 2022: Le Iene in calo, DiMartedì batte Cartabianca

Ascolti TV ieri 24 maggio 2022: il talk di Floris batte quello della Berlinguer con 1 milione di spettatori e il 5,93% di share

Ancora una vittoria negli ascolti TV per 'Don Matteo 13'. La serie in onda su Rai1, che ha ora come protagonista Raul Bova nei panni di don Massimo, è stata infatti seguita da 5.572.000 telespettatori pari a uno share del 30,23% aggiudicandosi la sfida del prime time. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Cinquanta sfumature di rosso' che ha ottenuto 1.659.000 telespettatori e uno share del 9,60%. Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene presentano delitto di Garlasco:la verità di Alberto Stasi' seguite ad 1.379.000 telespettatori (share del 9,46%).

Fuori dal podio degli ascolti TV ieri 24 maggio 2022, su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.016.000 telespettatori e uno share del 5,93% mentre su Rai 3 il programma '#Cartabianca' è stata visto da 887.000 telespettatori (share del 5,27%). Su Rai 2 il film 'I magnifici 7' ha interessato 861.000 telespettatori (share del 4,86%) mentre su Retequattro 'Fuori dal coro' ha raggiunto 737.000 telespettatori pari a uno share del 5,16%. Chiudono gli ascolti TV ieri 24 maggio 2022 del prime time Nove con il film 'Il mondo dei replicanti' seguito da 215.000 telespettatori (share 1,2%) e Tv8 con il film 'Creed - Nato per combattere', visto da 192.000 telespettatori (share dell'1,1%).

Ascolti TV ieri 24 maggio 2022 nell'access prime time

La sfida negli ascolti TV ieri 24 maggio 2022 dell'access prime time va alla Rai: sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti il ritorno' ha totalizzato 4.724.000 telespettatori uno share del 23,83% superando 'Striscia la Notizia' che su Canale5 si è fermata a 3.209.000 telespettatori (share del 16,07%). Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' ha interessato 3.612.000 telespettatori (share del 26,02%) mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' è stato seguito da 2.895.000 telespettatori (share del 21,66%). Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.455.000 telespettatori e uno share 42,61% e l'intera giornata 3.244.000 telespettatori e uno share del 40,28%. Le reti Mediaset si sono invece aggiudicate la seconda serata con 3.490.000 telespettatori e uno share del 38,15%.

