Ascolti TV ieri 25 maggio 2022: Mou vince 2 volte, crollo Giustizia per tutti

Ascolti TV ieri 25 maggio 2022: la fiction di Canale 5 con Raoul Bova perde il 7,5% di share

A dominare gli ascolti TV nella prima serata di mercoledì è la finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord su TV8, che ha incollato al video 3.293.000 spettatori per il 16,2% di share. Seconda posizione per la fiction Giustizia per Tutti su Canale 5 con 2.414.000 spettatori pari al 13.2% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Rai1 con il film Il Traditore, che ha ha interessato 1.922.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 maggio 2022 per le altre reti, The Good Doctor su Rai2 con 944.000 spettatori (4.5%) e The Resident 768.000 (4%), Le Iene su Italia 1 con 1.070.000 spettatori (7.7%), Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.671.000 spettatori (9.4%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 511.000 spettatori (3.4%), Atlantide su La7 con 479.000 spettatori (3.5%) e Johnny Depp contro Amber Heard – Il Primo Processo sul Nove con 226.000 spettatori (1.2%).

Ascolti TV ieri 25 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 riconquista la vetta negli ascolti TV ieri 25 maggio 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.186.000 spettatori con il 20.5%. Seguono Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.811.000 spettatori (13.6%), NCIS su Italia 1 con 1.388.000 spettatori (7%), La Gioia della Musica su Rai3 con 971.000 spettatori (5.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 790.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 681.000 (3.3%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.277.000 spettatori (6.4%).

