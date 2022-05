Ascolti TV ieri 27 maggio 2022: Mara Venier trionfa con Domenica In Show

Ascolti tv, Domenica In Show sfiora i 3 milioni

'Domenica In Show' di Mara Venier (che festaggia i 30 anni di carriera tv) vince la prima serata degli ascolti tv con il 19,1% di share e 2.928.000 spettatori si Rai1. A seguire su Canale 5 'L'Isola dei Famosi' mette a segno uno share del 18,27% e 2.204.000 spettatori. Su Rete 4 per 'Quarto Grado' 1.113.000 spettatori con uno share dell'8,14%. Su Italia1 per il film 'I predoni' 1.126.000 spettatori con share del 6,62%. Su Rai 2 per 'Ncis' 1.039.000 spettatori e share del 5,57%, mentre per 'Ncis Hawaii' 957.000 spettatori e il 5,58%.

Ascolti tv, Propaganda Live sopra al 4%. I migliori Fratelli di Crozza al 3,2%

Su La7 per 'Propaganda Live' 687.000 spettatori e share del 5,27%. Su Rai 3 per il film 'Bombshell - La voce dello scandalo' 751.000 spettatori pari al 4,24% di share. Su Nove per 'I migliori Fratelli di Crozza' 567.000 spettatori e share del 3,2%. Su Tv8 per 'Name That Tune - Indovina la canzone' 333.000 spettatori, share 2,1%. Nel complesso Mediaset vince nella fascia del prime time con il 39,4% di share e 7.1333.000 spettatori (per le reti Rai 38,5 % - 6.964.000); nella seconda serata con il 47,2% di share e 4.382.000 spettatori (per le reti Rai 27,9% e 2.590.000 spettatori) e nelle 24 ore con il 39,1% e 3.070.000 spettatori (per la Rai share del 37,3 % e spettatori pari a 2.928.000.

