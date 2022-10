Ascolti TV ieri 27 ottobre 2022: D'Amico flop, Dritto e Rovescio 1° talk

Ascolti TV ieri 27 ottobre 2022: il programma di approfondimento con Del Debbio ottiene oltre 1 milione di spettatori per il 7,2% di share

Il Grande Fratello VIP 7 vale per Canale 5 la prima posizione negli ascolti TV con 2.602.000 spettatori pari al 20.6% di share. Secondo posto invece per Rai1 con la fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, vista da 3.544.000 spettatori pari al 19.9% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è sul terzo gradino del podio con un a.m. di 1.031.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 ottobre 2022 per le altre reti: Che c’è di Nuovo? su Rai2 con 349.000 spettatori (2.2%), Ghost in the Shell su Italia 1 con 868.000 spettatori (4.7%), Amore Criminale su Rai3 con 688.000 spettatori (3.6%), PiazzaPulita su La7 con 838.000 spettatori (5.9%), Hjk Helsinki-Roma di Europa League su TV8 con 980.000 spettatori (4,9%) e Only Fun – Comico Show sul Nove con 506.000 spettatori (2.8%).

Ascolti TV ieri 27 ottobre 2022 nel'access prime time

Rai1 invece è al primo posto negli ascolti TV ieri 27 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.556.000 spettatori con il 21.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.391.000 spettatori (16.2%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.125.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.364.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.140.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 946.000 (4.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.658.000 spettatori (7.9%).