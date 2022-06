Ascolti TV ieri 31 maggio 2022: Giustizia per tutti chiude al primo posto

Ascolti TV ieri 31 maggio 2022: DiMartedì batte Cartabianca con 1.2 milioni di russi e il 7,4% di share

La puntata finale di Giustizia per Tutti su Canale 5 vince gli ascolti TV nella prima serata di ieri con 2.748.000 spettatori pari al 16.1% di share. Medaglia d'argento per il ritorno di Boss in Incognito su Rai2 con 1.844.000 spettatori pari al 10.9% di share (presentazione di 14 minuti: 1.123.000 – 5.9%). Sul gradino più basso del podio si piazza la seconda e ultima puntata della miniserie La Fortuna su Rai1 con 1.617.000 spettatori pari al 9.9%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 31 maggio 2022 per le altre reti, Extraction su Italia 1 con 856.000 spettatori (4.6%), Cartabianca su Rai3 con 1.024.000 spettatori pari al 6.3% di share (Presentazione di 13 minuti: 897.000 – 4.7%), Don Camillo Monsignore ma non Troppo su Rete 4 con un a.m. di 1.090.000 spettatori (6.7%), diMartedì su La7 con 1.233.000 spettatorie il 7.4% di share (presentazione: 496.000 – 7.9%), Un Amore di Testimone su TV8 con 318.000 spettatori (1.8%), Outcast – L’Ultimo Templare sul Nove con 267.000 spettatori (1.5%)

Ascolti TV ieri 31 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta della classifica degli ascolti TV ieri 31 maggio 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, scelto da 4.023.000 spettatori con il 21.4%. Seguono Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.442.000 spettatori (18.3%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.220.000 spettatori (6.6%), La Gioia della Musica su Rai3 con 942.000 spettatori (5.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 793.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 810.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. e Otto e Mezzo su La7 con 1.335.000 spettatori (7.2%).

