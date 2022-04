Ascolti TV ieri 4 aprile 2022: flop per la serie TV con Zelensky

Ascolti TV ieri 4 aprile 2022: in pochi hanno seguito la serie TV con protagonista il presidente ucraino Zelensky (821mila spettatori e il 3,4% di share)

Rai1 vince negli ascolti TV con la fiction 'Nero a Metà 3', che ha totalizzato una media di 4.611.000 spettatori pari al 21% di share. Secondo posto per 'L’Isola dei Famosi' su Canale 5 con 2.694.000 spettatori e il 17.8% di share. Medaglia di bronzo per Report su Rai3, visto da 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Non ha invece riscosso grande successo 'Servant of the People' su La7 con protagonista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per l'occasione doppiato da Luca Bizzarri. La serie è stata seguita appena da 821.000 spettatori (3.4% di share).

Per gli ascolti TV ieri 4 aprile 2022 sulle altre reti, su Rai2 la serie 'Delitti in Paradiso' è stata vista da 832.000 spettatori (3.8% di share). Su Italia 1 il film 'Red' ha interessato 1.192.000 spettatori (5.3% di share). Su Rete4 il talk show 'Quarta Repubblica' ha registrato 970.000 spettatori e il 5.6% di share. . Su TV8 'Tutti per 1–1 per Tutti' è stato seguito da 348.000 spettatori (1.6% di share) mentre sul Nove il film 'Ender’s Game' ha interessato 201.000 spettatori pari allo 0.9% di share.

