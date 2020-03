Ascolti Tv, Sfida Fiorello-Bonolis. Lucio Presta: "Logiche che mi sfuggono"

Mentre l'emergenza Coronavirus trasforma progressivamente i palinsesti, ormai in divenire giorno per giorno e in ogni fascia oraria, ecco che la disfida di domani sera, sabato 21 marzo 2020, tra Fiorello con le repliche di Viva RaiPlay su Rai1 e Paolo Bonolis con quelle di Ciao Darwin su Canale 5 attira gli strali dell'agente dei divi Lucio Presta e di altri personaggi del mondo dell'entertainment.

"La mia domanda è stupida ma la faccio lo stesso" scrive Presta su Twitter, "perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono".

Lo stesso Fiorello fa eco all'agente dei divi, replicando "Caro Lucio, che ce lo diciamo a fare!", mentre Simona Ventura commenta laconicamente: "E' nel dna". Lo scrittore e giornalista Giovanni Terzi, compagno della conduttrice, va oltre e propone: "Siamo in una tale emergenza che sinceramente abolirei l'Auditel, tutti uniti e basta". Linea di condotta auspicata anche da chi scrive e che abbiamo ampiamente sviscerato qualche giorno fa (clicca qui per leggere).