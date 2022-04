Audiweb, JIC: Marco Muraglia confermato alla presidenza

Audiweb, il Cda conferma Marco Muraglia alla presidenza

L’Assemblea di Audiweb, riunitasi oggi, ha nominato il Consiglio di Amministrazione e riconfermato Marco Muraglia alla presidenza del JIC, in carica per il prossimo triennio. Di seguito sono riportati i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione per ognuna delle tre componenti rappresentate: I consiglieri designati da Fedoweb sono: Fabrizio Barbato, Michela Colamussi, Monica Belgeri, Massimo Crotti, Claudio Giua, Davide Mondo, Carlo Panzalis, Giovanni Scatassa, Federico Silvestri, Giancarlo Vergori, Roberto Zanaboni, Alvise Zanardi.

I consiglieri designati da Assap Servizi, l'azienda di servizi di UNA sono: Vittorio Bucci, Elisabetta Clementi, Stefano Del Frate, Federica Setti, Cristina Ughes. I consiglieri designati da UPA sono: Edoardo Filicori, Gianmaria Pasqual, Raffaele Pastore, Carlo Alberto Preve, Martina Ruffinazzi, Alberto Vivaldelli.

Marco Muraglia, Presidente di Audiweb, dichiara: “Sono molto onorato di accogliere questo incarico per il terzo mandato consecutivo. In questi anni il mio impegno e quello di tutti i consiglieri è stato costantemente volto a garantire un sistema di ricerca solido e aperto alla continua evoluzione del sistema Internet. Abbiamo lavorato e continueremo a impegnarci per offrire a tutte le componenti del mercato il dato ‘currency’, il riferimento condiviso per la misurazione dell’audience online in Italia, puntando nel breve termine a completare il lavoro di adeguamento ed evoluzione del sistema di rilevazione e, nel lungo periodo, a mantenere aperto il processo di evoluzione e sviluppo della metodologia che, per sua natura, resta fluida e aperta ai cambiamenti tecnologici e dell’intero settore”.