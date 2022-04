Ascolti TV ieri 28 aprile 2022: boom Don Matteo, Del Debbio primo tra i talk

Ascolti TV ieri 28 aprile 2022: Il talk show condotto da Del Debbio registra oltre 1 milione di spettatori per il 6,58% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV con Don Matteo 13, visto da 6.486.000 telespettatori per il 31,15% di share. Big Show su Canale 5 si piazza secondo a grande distanza con 1.502.000 telespettatori (9,53%). Sul gradino più basso del podio si piazza Dritto e Rovescio su Rete4 con 1.093.000 telespettatori (6,58%)

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 aprile 2022 per le altre reti: Il professor Cenerentolo su Rai2 con 728.000 telespettatori (3,28%), Judy su Rai3 con 568.000 telespettatori (2,59%), Run all night – Una notte per sopravvivere su Italia 1 con 1.032.000 telespettatori (4,80%), PiazzaPulita su La7 con 1.023.000 telespettatori (6,28%), la semifinale di andata di Europa League West Ham United – Eintracht Francoforte su TV8 con 596.000 telespettatori (2,6%) e Riddick sul Nove con 261.000 telespettatori (1,3%)

Ascolti TV ieri 28 aprile 2022 nell'access prime time

Rai 1 resta al primo posto anche negli ascolti TV ieri 28 aprile 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, visto da 5.183.000 telespettator per il 22,55% di share. Seguono poi Bangla – La serie su Rai3 con 734.000 spettatori (3,46%), Striscia la notizia su Canale 5 con 3.519.000 telespettatori (15,32%), NCIS su Italia 1 con 1.283.000 telespettatori (5,74%). Su Rete 4 Stasera Italia arriva a 1.020.000 telespettatori (4,65%) nella prima parte e 926.000 (4%) nella seconda. Su La7 Otto e mezzo lo supera con 1.606.000 telespettatori (7,05%).

