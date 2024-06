Barbara D'Urso sul Nove e sfida Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino? I fans di Carmelita sognano

Svelato il futuro di Amadeus (che condurrà La Corrida in prima serata, oltre al game show Identity in access prime time), il giallo del tele-mercato ancora insoluto è sul ritorno di Barbara D’Urso in tv.

A un anno dall'addio a Pomeriggio Cinque, i fans s'interrogano: "Quando e dove la rivedremo sul piccolo schermo?". Una delle ipotesi più gettonate e cavalcate in questi mesi di indiscrezioni porta al Nove, rete ammiraglia di Warner Bros Discovery che guarda alla prossima stagione autunnale con grandi ambizioni sul fronte degli ascolti tv.

E in queste ore sono tornati in auge proprio gli scenari che rilanciano la pista Nove per Carmelita (tra l'altro negli ultimi mesi diventata star anche su TikTok) con la prospettiva di una super sfida al suo ex programma Pomeriggio Cinque (con Myrta Merlino confermatissima da Pier Silvio Berlusconi in vista dell'autunno, mentre nelle scorse ore è partita la versione estiva con Simona Branchetti al comando).

“Barbara D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita”, disse Laura Carafoli responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner nell'agosto 2023. “Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”, le parole della manager. Va però ricordato e sottolineato che recentemente Warner Bros Discovery ha smentito le trattative.

Pretattica o verità? E' la domanda che si pongono pubblico e addetti ai lavori Ai posteri l'ardua sentenza (aspettando tra l'altro i palinsesti delle reti del gruppo che verranno presentati non a luglio come lo scorso anno - quando arrivò Fabio Fazio - ma dopo le vacanze in prossimità con il debutto di Amadeus...).