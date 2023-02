ChatGPT che cosa è, come si usa e che cosa permette di fare

ChatGPT, l'Intelligenza Artificiale a portata di click, ecco che cosa è come si usa e che cosa permette di fare

Siamo arrivati a sperimentare l'Intelligenza Artificiale conversazionale ed ecco dove stiamo andando. In parole semplici è uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale che impiega algoritmi avanzati di apprendimento automatico per generare risposte simili a quelle umane all’interno di un discorso.

ChatGPT è ancora un prototipo ed è sviluppato da OpenAI, l'organizzazione non-profit di ricerca sull'intelligenza artificiale che promuove lo sviluppo delle 'Ai amichevoli' (friendly Ai o Fai), che sono intelligenze capaci di contribuire al bene dell'umanità, ma con un meccanismo di evoluzione soggetto a precisi controlli ed equilibri, come ha teorizzato il ricercatore Eliezer Yudkowsky. Fra i fondatori di OpenAI c'è stato Elon Musk, ma non fa più parte del board da diverso tempo.

ChatGPT come si attiva

Utilizzare ChatGPT è semplice, basta collegarsi sul sito chat.openai.com e gratuitamente si crea un account, ci si può iscrivere usando la mail o agganciando l'account Google oppure Microsoft. Per le istruzioni e informazioni del servizio dall'home page si accede a una giuda introduttiva. Una volta creato l'account è possibile sbirciare l'ampia documentazione a disposizione e poi mettersi a giocare con il codice sul playground, magari cercando di emulare i Luca Doncic o LeBron James dello sviluppo. Oppure si può scegliere fra le tante applicazioni già realizzate – c'è anche un comodo motore di ricerca, e cliccare sul tasto Open in Playground, allacciare le scarpe e scendere in campo. Qui una serie di trucchi e consigli per divertirsi.

ChatGPT l'elenco di tutte applicazioni

Tra le applicazioni di ChatGPT spicca il gioco di domande e risposte, la correzione grammaticale, riassunti simili a quelli di un bambino delle elementari, traduzione di testi difficili in concetti semplici, linguaggio naturale per l'Api OpenAI, traduzioni, creazione di codice, traduzione Sql, creazione di una tabella da un testo lungo, spiegare un pezzo di codice Python in un linguaggio comprensibile dall'uomo, etc.

Come roporta il sito ChatGPT: "In definitiva, le cazzate di ChatGpt ci ricordano che il linguaggio è un pessimo surrogato del pensiero e della comprensione. Per quanto una frase possa sembrare fluida e coerente, sarà sempre soggetta a interpretazioni e fraintendimenti. E in un mondo in cui tutto è una cazzata scorrevole, ChatGpt non è che un'altra voce nel mucchio (e sì, anche il paragrafo che avete appena letto, nella sua versione originale, è stato scritto dal chatbot)".