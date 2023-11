Che Tempo Che Fa ospiti: Fazio porta un 4 volte premio Oscar sul Nove

Che Tempo Che Fa ospiti: in studio per l'ottava puntata il quattro volte premio Oscar Woody Allen per presentare il suo ultimo film 'Colpo di fortuna'

Il quattro volte Premio Oscar Woody Allen questa domenica sarà ospite di Fabio Fazio nell’ottava puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, per presentare il suo ultimo film ‘Un colpo di fortuna’. La conferma è arrivata direttamente dai canali social della trasmissione.

Tra i più importanti ospiti internazionali di Che Tempo Che Fa, tra i tanti solo per questa edizione, citiamo Novak Djokovic e David Grossman. Il programma ha anche riportato Beppe Grillo in televisione dopo dieci anni di assenza. L'ultimo in ordine di tempo è stato Jannik Sinner, fresco vincitore della Coppa Davis con l'Italia.