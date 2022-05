Chi è Dargen D'Amico, dall'amicizia con Fedez alla giuria di X Factor 2022

Dargen D'Amico, da Sanremo 2022 a nuovo giudice di X Factor: tutto quello che devi sapere sul rapper amico di Fedez

Dargen D’Amico è una leggenda vivente dell’hip hop italiano. Uno degli artisti che ha gettato le basi per il successo del rap italiano, collaborando con tanti grandi nomi e lanciando alcuni dei big del genere. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del capostipite dei “cantautorapper” e nuovissimo giudice, appena confermato, di X Factor 2022.

Chi è Dargen D’Amico

Jacopo D’Amico, questo il vero nome di Dargen. Nato il 29 novembre 1980, appassionato fin da ragazzo di rap, inizia a muovere i primi passi nei locali di Milano dedicandosi alle gare di freestyle con il nome d’arte Corvo D’Argento. In questo periodo conosce altri due pezzi da novanta della scena rap/hip-hop nostrana: Gué Pequeno e Jake La Furia. I tre fuoriclasse fondano così un gruppo storico del rap italiano: le Sacre Scuole, con cui pubblica nel 1999 l’album 3 MC’s al cubo.

Dargen D’Amico: la carriera del rapper

Dopo oltre 11 anni, nel 2011 le Sacre Scuole si sciolgono, e Gué e Jake iniziano il loro percorso con Don Joe nei Club Dogo. Dopo quest’esperienza, Dargen inizia la sua carriera da solista pubblicando nel 2006 il suo primo album, “Musica senza musicisti”. Nel frattempo collabora con nomi importanti come i “Two Fingerz”.

L’artista prosegue il suo percorso tra svariati album, EP e mixtape, in cui tocca tematiche molto varie: dalla società all’amore in tutte le sue sfaccettature. Lavora quindi insieme a Fabri Fibra in diverse occasioni, e poi ancora con Marracash e Rancore in un brano tratto da Roccia Music II.

Cosa fa oggi Dargen D’Amico?

Continua a essere uno dei rapper più importanti d’Italia e ha collaborato nel 2020 con Fedez nel remix di Roses, uscito pochi giorni dopo il suo singolo “Ma non era vero”. Non solo. Ha lavorato anche al nuovo album di Fedez, che lo vede protagonista in diversi brani, e nel 2022 è stato annunciato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022.

Perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali?

Una caratteristica che rende “riconoscibile” il rapper è il portare sempre gli occhiali da sole. “Cosa nascondono i tuoi occhiali?”, gli hanno chiesto una volta. “Tanta voglia di essere me stesso”, è stata la sua risposta. Ufficialmente, però, li usa per scongiurare il fastidio delle luci, “soprattutto quelle violente dei palchi”. Probabile anche una spiegazione più filosofica: con gli occhiali, vuole impedire di mostrare agli altri i segreti del suo animo.

