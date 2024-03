Chiara Ferragni apre un canale Telegram: cosa c'è dietro la strategia social

Chiara Ferragni apre un canale Telegram: ecco cosa c’è nel gruppo Chiara’s Most Loyal

Ed infine Chiara Ferragni è sbarcata su Telegram. Ad annunciarlo è stata proprio l'influencer, nelle sue ultime stories Instagram, nelle quali si è lamentata di non riuscire a comunicare bene con la sua community. A un’ora dal lancio, questo canale ha già superato i 38.000 iscritti.





Dopo il primo messaggio di presentazione, Chiara Ferragni ha diffuso un messaggio vocale di circa 20 secondi in cui dice: “Ciao ragazzi, che bello dai. Mi fa piacere parlarvi più direttamente. Devo capire ancora bene come funziona”. Immediate e tantissime sono state le reazioni e i commenti, seguiti da un altro messaggio dell'influencer, che ha condiviso con i "fan più fedeli" il proprio outfit. Aprire un canale su Telegram, secondo un'analisi di Fanpage, in qualche modo è un nuovo inizio social per Chiara Ferragni. Qui può cominciare un’operazione che sui suoi canali ufficiali al momento sembra più difficile: creare un posto virtuale in cui rivolgersi direttamente ai suoi fan più fedeli.