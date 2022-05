WindTre, quali tasti per parlare subito con operatore e non diventar matto

WindTre 159, come fare. La guida



Come parlare con un operatore WindTre 159? Non è sempre facilissimo.

Iniziamo a dire che in seguito alla fusione di Wind con Infostrada in WINDTRE a marzo 2020, il numero verde Infostrada 155 non è più disponibile.

WINDTRE mette a disposizione un nuovo numero telefonico per ricevere assistenza sulla propria offerta internet casa WindTre attivata: il numero verde WINDTRE 159.

Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 24. In questo modo puoi contattare il Supporto Clienti della compagnia nell'orario a te più congeniale. Il numero verde WindTre è gratuito per tutti i clienti WINDTRE così come per chi ha sottoscritto una tariffa con Infostrada prima della fusione.

Per ricevere assistenza commerciale sulle offerte WindTre disponibili, è invece possibile lasciare il proprio recapito telefonico nell'apposito form sul sito della compagnia così da parlare con un operatore WindTre.

Solitamente la sequenza dei tasti da digitare è 1 (per assistenza su mobile), 4 (per il supporto di un operatore), 2 (per le offerte sulla linea di competenza) e 2 (per parlare con l'operatore).

Se sei un utente Business e vuoi fare delle domande a carattere commerciale, sappi che il numero verde WindTre Business da chiamare è il 1928. Quest'ultimo recapito telefonico è attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Per le grandi aziende tale servizio è invece disponibile unicamente nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Come per i clienti privati, anche per liberi professionisti e aziende, è disponibile un form sulla pagina web dell'operatore dove lasciare il proprio recapito telefonico per essere ricontattato da un operatore WinTre al fine di ricevere informazioni commerciali sulle offerte WindTre attive.

Nel caso volessi parlare con un operatore per ottenere assistenza tecnica o commerciale, dovrai chiamare il numero 159 se sei un cliente WINDTRE privato e il numero 1928 se sei un cliente WINDTRE Business.

Una volta digitato il numero di riferimento, verrai messo in contatto con un operatore WINDTRE che ti assisterà in base alla tua richiesta.

Anche chi non è cliente WINDTRE può contattare la compagnia telefonica chiamando il numero 159 o il numero 1928 a seconda che tu sia interessato a ricevere informazioni rispettivamente sulle offerte internet casa WindTre o sulle offerte WindTre Business.

Una volta sottoscritto un contratto internet casa o business, sarà possibile utilizzare la propria Area Clienti WINDTRE dedicata ai clienti privati e business. Per creare il tuo account sarà necessario inserire il tuo numero di telefono. Una volta effettuata la registrazione all'area clienti, per effettuare il login dovrai inserire il tuo indirizzo e-mail e la tua password. All'interno dell'Area Clienti WindTre potrai visualizzare le tue bollette ma anche ricevere assistenza tecnica sulla tua connessione internet ADSL o Fibra.

Altri contatti utiliApp WindTree-mail (PEC): servizioclienti159@pec.windtre.itFax: +39 06 83173885

