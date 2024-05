Festa del lavoro, dirigenti Rai in allerta al Concertone. "Niente monologhi"

Concertone primo maggio, dirigenti Rai attenti alla scaletta

I dirigenti Rai temono dei fuori programma al Concertone del pimo maggio. Per questo per l'evento musicale di oggi in occasione della festa dei lavoratori è arrivato un ordine di servizio ben chiaro: "Niente monologhi". I dirigenti di Viale Mazzini, ancora nel mirino della critica dopo il recente caso Scurati, ora temono anche che si ripeta il caso Fedez del 2021. L’incubo ricorrente - riporta Il Corriere della Sera - riguarda le possibili accuse di censura, quelle che furono rivolte alla dirigenza Rai da parte del rapper.

L’anno scorso il fuori-programma lo offrì il fisico Carlo Rovelli, attaccando il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo monologo. Ambra, che presentava, ci mise una pezza, scusandosi per l’assenza di contraddittorio. A viale Mazzini, intanto, assicurano che la diretta sarà tale, senza slittamenti temporali anche minimi, che sarebbero serviti a ritoccare eventuali interventi sopra le righe. Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2, è definitiva: "Non abbiamo paura. Il rischio è libertà".