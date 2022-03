Daniela Ferolla, tutti pazzi per la conduttrice Rai in versione sportiva. FOTO

Daniela Ferolla a Linea Verde Life in versione sportiva incanta il pubblico Rai

Daniela Ferolla in versione sportiva ha fatto scatenare i social e la rete. Nella puntata di oggi sabato 19 marzo di Linea Verde Life su Rai 1 la Ferolla ha messo in luce tutta la sua femminilità mentre scambiava qualche colpo a paddle insieme al campione del mondo Antonio Cabrini. Volto emergente della televisione italiana e Miss Italia nel 2001, Ferolla

Daniela Ferolla: Miss Italia 2001, laurea e film

Dopo essere stata incoronata Miss Italia si è laureata in Scienze della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha recitato in alcune serie televisive come Orgoglio e Don Matteo. Dalla stagione televisiva 2014-2015 conduce Linea Verde, prima insieme a Patrizio Roversi poi con Federico Quaranta e poi con Marcello Masi.

Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde Life: vita privata e fidanzato

Il padre di Daniela Ferolla, Fernando, è un ex-maresciallo dei carabinieri, mentre la madre, Anna Mautone, è morta nel 2015 di cancro. Ha tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam. Dal 2004 Daniela è legata al manager Vincenzo Novari

Daniela Ferolla Miss Italia 2001

