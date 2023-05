Discovery punta sul video storytelling: da Cnn un nuovo canale "fast" gratuito

Cnn lancia un nuovo canale "fast" in Europa: racconterà attraverso brevi video le storie internazionali più significative

Economia e politica, ma anche cronaca, sport, ambiente e alleggerimento: il canale informativo per antonomasia Cnn, parte del gruppo Warner Bros Discovery, ha lanciato "Cnn fast", un nuovo canale- completamente gratuito- che offre al pubblico un nuovo modo di fruire i contenuti di informazione. Il canale, curato dalla redazione di Cnn, punta sullo storytelling audiovisivo: attraverso brevi video vengono analizzati gli eventi internazionali più rilevanti.

Lanciato oggi in diversi Paesi europei su Rakuten TV, il canale sarà disponibile in Italia dal 24 maggio su LG Channel e in giugno su Samsung TV Plus. Il mix di notizie e contenuti di lifestyle del canale integra le altre modalità di fruizione dei contenuti Cnn, già disponibili attraverso le piattaforme digitali, lineari, audio e social media. I Paesi europei, oltre all'Italia, nei quali il servizio Cnn è attivo sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Nel corso del prossimo anno sarà disponibile in altri Paesi e piattaforme. Questa novità si aggiunge alle attuali offerte FAST negli Stati Uniti, disponibili oggi su Samsung TV Plus e Pluto TV.

Nel nuovo canale "fast" di Cnn più opportunità anche sul fronte pubblicitario