Dolcenera e Gigi Campanile: "Pechino Express? Feeling con Antonio Rossi e Jury Chechi. Non ci siamo presi con..." - L'intervista

Dolcenera e Gigi Campanile: "Pechino Express? Feeling con Antonio Rossi-Jury Chechi e Giulio Berruti-Nicolò Maltese. Mentre con i Magici..." - L'intervista

Partiamo dal fondo. Rifareste Pechino Express?

Dolcenera. "Certo che lo rifaremmo, perché è come essere messi dentro a un luna park, una caccia al tesoro continua. E' una cosa che nella vita non ti può capitare mai più"

Gigi Campanile. "Io lo voglio rifare (sorride. ndr). Ho già detto che voglio farlo di nuovo. L'ho detto alla produzione. Perché chi ha partecipato a una edizione precedente non può tornare? A Sanremo vanno quattro o cinque anni consecutivi, perché non si può farlo nei talent show?"

La motivazione forte che vi riporterebbe là, esattamente qual è?

Dolcenera. "La ragione per cui ritorneremmo entrambi è proprio caccia al tesoro, il fatto che tu ritorni bambino"

Gigi Campanile. "E' una delle ragioni. Ma anche l'educazione a perseverare per ottenere delle cose. E il superamento dei proprio limiti fisici e psicologici. Pechino da quel punto di vista è molto filosofico, ti insegna tantissime cose che possono essere applicate nella realtà della vita quotidiana. Ti fortifica. E' difficile da raccontare, da spiegare però tutto quello che succede - anche se non è la realtà e siamo dentro a una gara, a un gioco - può essere riportato tranquillamente nel quotidiano..."

Dolcenera "... con la risoluzione delle problematiche quotidiane"





Quindi la lezione più importante che vi ho dato Pechino Express...

Gigi Campanile. "Per me la perseveranza. Perseverare per ottenere le cose"

Dolcenera. "Credere in se stessi, perché quando meno te l'aspetti viene fuori una caratteristica di te che ti aiuta a superare un limite"

Un flash, un'immagine che vi viene in mente ripensando al vostro viaggio di Pechino Express

Dolcenera. "Ritrovarsi ad avere tensione anche in una cosa che sai fare. Ritrovarsi a bere mentre nuoti. Sei pure un ottima nuotatrice, non ha mai bevuto. E bevi"

Gigi Campanile. "Il flash che ho avuto è proprio il cielo. Quando arrivi in dei posti nuovi vedi una differenza. E quella differenza ti entra dentro, non ti abbandona mai più. Il cielo sull'isola era clamoroso, continuavo a guardarlo. E con dei paesaggi straordinari, che rimangono come sorta di imprinting dentro l'anima"

La coppia con cui avete legato di più...

Dolcenera. "Legato di più... diverse"

Gigi Campanile. "Sì diverse. Una i 'Medagliati' (Antonio Rossi e Jury Chechi, ndr).

Dolcenera. "Un'altra è quella degli 'Estetici' (Giulio Berruti e Nicolò Maltese)

E quella con cui vi siete presi di meno...

Dolcenera e Gigi Campanile.. "I magici (Jey e Checco Lillo)

Come mai?

Dolcenera. "Non si può dire (ride, ndr)"

Gigi Campanile. "Lo scoprirete solo vivendo"

Voi siete una coppia 'in musica'. Una colonna sonora del vostro Pechino Express

Dolcenera. "'Sailing' di Rod Stewart (la canta, ndr)

Gigi Campanile. "E 'All of you' di John Legend"

Dolcenera e Gigi Campanile, 'I complici' di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Pechino Express 2025, chi sono Dolcenera e Gigi Campanile 'I Complici'

Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, è una cantautrice, polistrumentista e produttrice 47enne. Sin da bambina ha studiato canto, pianoforte e clarinetto, ha composto le prime canzoni a soli 14 anni. Il suo approccio alla musica, così come quello con la vita, è istrionico, entusiastico e idealista, ma anche - dati gli studi in ingegneria - metodico e ortodosso. Si è affermata nel panorama musicale italiano nel 2003 vincendo la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Siamo tutti là fuori. La sua carriera musicale, che ha recentemente festeggiato i 20 anni, è costellata da numerosi successi, cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, nove album pubblicati e numerosi tour nazionali e internazionali.

Gigi Campanile è un avvocato, preciso e rigoroso, ma applica l’ironia sistematica a tutto ciò di cui si occupa. Amante della letteratura sudamericana, della psicologia, dei cani, è anche un grande appassionato di piante grasse: da anni si prende dolcemente cura della sua collezione di esemplari rari. I due sono legati sentimentalmente da più di 25 anni, si sono conosciuti nella loro terra d’origine, il Salento. La loro è una relazione che unisce vita privata e vita professionale: Gigi, infatti, è nel team manageriale e legale dell’artista. E così i due vivono, lavorano e camminano nel mondo insieme con due essenze diverse ma un’anima sola.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.