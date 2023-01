Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Briatore spara a zero su RdC e carovita

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida

Oggi 19 gennaio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in merito all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ai rincari e alle politiche alimentari italiane ed europee.

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: tutti i temi della puntata

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi. Ampio spazio anche al carovita: dalle bollette alla benzina sono molti gli aumenti che rischiano di mettere in difficoltà famiglie e imprese. E ancora, con Flavio Briatore, un approfondimento sul reddito di cittadinanza, sulla situazione economica e sulla valorizzazione del Made in Italy. Inoltre, un focus sulla direttiva europea per l’efficientamento energetico delle abitazioni e una pagina sulle recenti azioni degli attivisti di Ultima Generazione.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Andrea Delmastro Delle Vedove, Davide Faraone, Maurizio Gasparri, Michele Gubitosa, Marta Collot, Isabella Tovaglieri, Angelo Bonelli, Diana De Marchi, Michela Vittoria Brambilla e Giuliano Granato.