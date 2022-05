E il carneade Brindisi Giuseppe, cazzu cazzu,fece con Lavrov lo scoop mondiale

Giuseppe Brindisi e l'intervista a Lavrov su Rete 4





Ma come, maratone infinite e talk show d'aria fritta sulla guerra in Ucraina a tutte le ore, gestite dalla nazionale del giornalismo embedded di Palazzo e poi, cazzu cazzu, arriva questo sfigato signor Brindisi Giuseppe, magari pure meridionale, che porta in diretta, tra grandi fratelli e cabarettisti della popolare Rete 4, la cenerentola delle news berlusconiane, nientemeno che il ministro degli Esteri russi Lavrov, numero 2 di Putin, facendogli un'intervista storica, gravida di affermazioni esplosive e conseguenze politiche dirimenti, di cui parla tutta l'informazione e l'opinionismo internazionale e il mondo intero? E no eh... abbattere questo Brindisi... sdraiato, incapace, forse neanche iscritto all'Ordine, non si fanno cosi le interviste... Torna a Sansonetti e Guzzanti, cazzu cazzu.

LEGGI ANCHE: