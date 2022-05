"Hitler era ebreo". Israele convoca ambasciatore russo per la frase di Lavrov

Guerra Russia Ucraina, parole di Lavrov scatenano il mondo: "Deliranti"

L'intervista del ministro degli Esteri russo Lavrov a "Zona Bianca" su Rete 4 non è certo passata in secondo piano. La frase su Hitler in particolare ha scatenato diverse reazioni a livello internazionale. "Zelensky ebreo? Lo era anche Hitler, secondo me", ha dichiarato Lavrov, aggiungendo che "alcuni dei peggiori antisemiti sono ebrei". Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid pretende le scuse e convocherà l'ambasciatore russo dopo che il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha paragonato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Adolf Hitler, sostenendo che anche il Fuhrer fosse ebreo.

Lapid ha definito le parole di Lavrov "imperdonabili, oltraggiose e un errore storico". "Aspettando la convocazione alla Farnesina dell’ambasciatore russo, dopo Lavrov di ieri sera". Lo scrive il deputato del Partito democratico Filippo Sensi commentando le parole del ministro degli esteri di Mosca. "Falso, delirante e pericoloso": con queste parole il direttore del museo israeliano dell'Olocausto, lo Yad Vashem, Dani Dayan, ha condannato le parole del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.

Leggi anche: