Fedez-Corona, c'è il sospetto di un accordo. L'audio dell'assistente è una prova: "Ma possiamo fare uscire queste cose?"

Tra Fedez e Corona ci sarebbe stato un accordo. L'audio dell'assistente del rapper è una prova concreta: "Ma possiamo fare uscire queste cose?"

Le rivelazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti all'interno del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbero state studiate a tavolino dall'ex re dei paparazzi e il rapper. L'accusa arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip e in passato amico di Federico Lucia.

Rosica tramite i suoi profili social ha condiviso altri dettagli sulle scappatelle di Fedez: "I tradimenti avvenivano perlopiù a feste e festini, coperto da amici, famiglia e assistenti". Alle ragazze coinvolte veniva sistematicamente sequestrato il telefono per evitare che trapelassero prove compromettenti. "Delle ragazze hanno provato a ricattarlo, - scrive Rosica - ma non avendo foto o video si sono fermate. Il vizio di far togliere i telefoni l'ha avuto fino a qualche mese fa, poi..."

La possibilità di un accordo tra Fedez e Corona è stata in parte confermata dal secondo proprio in uno dei video pubblicati nel suo podcast Falsissimo.it. In particolare quando afferma che il rapper gli avrebbe detto: "Io non posso impedire a un giornalista di pubblicare un articolo, è censura. Non posso impedirti di fare il tuo lavoro e di pubblicare queste cose".

Un'altra prova del presunto patto tra Fedez e Corona è la telefonata tra i due in cui l'ex re dei paparazzi chiede direttamente al rapper di confermare il fatto che avrebbe lasciato Chiara Ferragni all'altare per Angelica Montini: "Mezz'ora prima di sposarti l'hai chiamata e le hai detto ti amo, me l'hai raccontato tu".

A questo punto interviene Eleonora Sesana, assistente di Fedez, che visibilmente preoccupata chiede: "Ma può uscire questa cosa secondo te, Fabrizio?" Poi, rivolgendosi al suo cliente: "Secondo te, Federico, può uscire sta roba?". I timori dell'assistente lasciano intendere che il rapper fosse perfettamente consapevole dell'uragano mediatico che sarebbe scaturito a breve. D'altronde, come sottolinea lo stesso Rosica, "conoscendo Fedez l'avrebbe denunciato. E invece? Lui e Corona si stanno ancora sentendo al telefono".