Chiara Ferragni vuole 20 mila euro di mantenimento, Fedez le offre solo 5 mila. Guerra sull'assegno

Fedez e Chiara Ferragni: svelate le cifre dell'assegno di mantenimento

Continua lo scontro tra Fedez-Chiara Ferragni. Dopo mesi di speculazioni, finalmente sono emerse le cifre legate al mantenimento dei figli dell'ex coppia più chiacchierata dei social. Secondo il settimanale Oggi, il rapper avrebbe offerto all'influencer "solo" 5 mila euro al mese, mentre Chiara ne avrebbe richiesti ben 20 mila. Una differenza di 15 mila euro che non sembra proprio un dettaglio trascurabile e che mette a dura prova qualsiasi tentativo di armonia tra i due.

Otto mesi dopo l’annuncio ufficiale della separazione, le tensioni sembrano acuirsi. Oggi riporta inoltre che la separazione legale dovrebbe essere formalizzata entro un mese, mentre il divorzio definitivo potrebbe richiedere tempo, con scadenza prevista per la primavera del 2025. A complicare la situazione, è l'indagine per truffa aggravata che pende sulla testa dell'influencer, mentre Fedez è al centro delle polemiche legate all'inchiesta degli ultrà, e è milanisti Luca Lucci e Christian Rosiello, fido bodyguard di Fedez coinvolto nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che Chiara intende rifiutare qualsiasi forma di aiuto che consideri inadeguato, sostenendo di voler gestire completamente il mantenimento dei bambini. Fedez, dal canto suo, sembra disposto a coprire solo alcune spese, come quelle scolastiche e mediche, mantenendo la sua proposta di 5 mila euro come base per il mantenimento. Riusciranno a trovare un compromesso che soddisfi entrambi e, soprattutto, garantisca serenità ai figli Leone e Vittoria?