Fibra, Tim presenta la nuova campagna: Disney+ e OnDemand gratis per 6 mesi

Tim, on air la nuova campagna dedicata alla Fibra: TimVision e Disney+ gratis per 6 mesi

Tim lancia la nuova campagna dedicata alla Fibra e all’offerta Tim Vision. È on air il nuovo spot dedicato alla Fibra Ultraveloce e all’offerta TimVision. Il piano prevede di avere in regalo, per i primi 6 mesi, TimVision con Disney+, un pacchetto che propone il meglio dell’intrattenimento con TimVision Box incluso. Al termine dei 6 mesi il costo di TimVision con Disney+ sarà di 9,99 euro al mese e l’abbonamento si potrà disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Come riporta Spot and Web, la campagna andrà in onda sulle principali reti televisive fino al 5 maggio in due formati (15” e 20”) e sarà declinato anche su digital, OOH, videostrategy e social.

Sandra Aitala, Brand Strategy, Media&Commercial Communication di Tim ha dichiarato: “Il nuovo spot vuole sottolineare l’importanza delle connessioni nella vita di tutti i giorni, sia come interscambio umano e sociale che come collegamento tecnologico. I protagonisti della nuova creatività possono infatti studiare, lavorare e divertirsi in ogni angolo della casa, grazie alla fibra di Tim”.

