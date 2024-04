Francesca Pascale ospite a Belve: l'ex del Cav in tv da Francesca Fagnani

Altro colpaccio di Francesca Fagnani: la prossima belva ospite del format condotto su Rai 2 sarà Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi (prima di Marta Fascina, ndr). Come annunciato da Dagospia, l'attuale moglie della cantante Paola Turci ha appena terminato l'intervista, che presumibilmente andrà in onda la prossima settimana.