GialappaShow, arriva Ema Stokholma e cambia il giorno in onda su TV8

GialappaShow su TV8 cambia giorno: in onda lunedì 6 maggio

Novità in casa Gialappa's band. O meglio nel GialappaShow. Intanto la messa in onda: dalla quinta puntata, in onda il 6 maggio, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, cambia giorno di programmazione e passa dalla prima serata del mercoledì a quella del lunedì. L'orario è quello (21,30) e anche la rete (TV8 e, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW).

GialappaShow, Ema Stokholma al fianco del Mago Forest

La seconda novità del GialappaShow è rappresentata dalla co-conduttrice che, ruota ogni settimana. Questa volta sarà Ema Stokholma ad affiancare alla conduzione il Mago Forest. Nell’anteprima i due improvvisano una lezione di samba davvero esilarante.

GialappaShow con Ghemon e Alessandra Di Toma

Una gag che apre la strada alla performance di Ghemon, che con I Neri per Caso e Alessandra Di Toma, si esibisce sulle note di “Walk this way” di RUN DMC – Aerosmith.

GialappaShow, Valentina Barbieri imita Ilary Blasi e Rose Villain, mentre Brenda Lodigiani...

Valentina Barbieri, oltre a vestire i panni di Ilary Blasi, nella nuova puntata di “Quasi Unica”, imita Rose Villain, mentre Brenda Lodigiani assume ancora le sembianze dell’androide Ester Ascione. Al citofono Gigi & Ross sono di nuovo i “Gemelli Sianesi”, mentre è solo Gigi a calarsi nella parte di Mahmood. Nuove puntate di Tentescion Ailand, con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Cin Cin, Thomas Basilico, Nadia Puma, "Sensualità a Corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e “I Dialoghi platonici” con Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.