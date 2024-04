Giornali, vendite a picco: declino senza fine per i cartacei (i numeri flop). Gedi batte Cairo/Rcs, ma...

Giornali, vendite a picco: declino senza fine per i cartacei. I numeri flop

Editoria quotidiana conferma il declino secondo i dati del 2023. Lo scorso anno, in media, giornalmente, sono state vendute 1,41 milioni di copie, in flessione su base annua dell’8,8%. A rilevarlo sono i trend dell'osservatorio sulle comunicazioni relativo all’intero 2023 dell'Agcom.

Le copie vendute giornalmente in formato cartaceo (1,20 milioni) su base annua si sono ridotte del 10% (risultavano pari a 1,33 milioni nel 2022). I quotidiani venduti in formato digitale continuano a non incontrare il favore del mercato: non hanno registrato variazioni di particolare rilievo su base annua (con una media di circa 210 mila copie giornaliere) e risultano in crescita non particolarmente rilevante (+13,3%) rispetto al corrispondente valore (180 mila unità giornaliere) del 2019.

Giornali, Gedi avanti a Cairo/Rcs. Poi Caltagirone e Monrif group nel 2023

L’analisi per gruppi editoriali in termini di copie complessivamente vendute vede, nel 2023, Gedi confermarsi quale maggiore gruppo editoriale con il 18,9%. Il dato comprende, al 31 dicembre, 6 testate tra cui La Repubblica e La Stampa, seguono Cairo/Rcs (18,4% che include Corriere della sera e La Gazzetta dello sport), Caltagirone editore (Il Messaggero, il Mattino e altre tre testate) e Monrif group (che sotto il marchio “Qn-Quotidiano nazionale” comprende, stante i dati censiti da Ads, Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione) rispettivamente con il 9,0% ed il 7,9%.

Cairo/Rcs davanti a Gedi nell'ultimo trimestre 2023. Corriere della Sera leader davanti a La Repubblica

Nell’ultimo trimestre 2023, a seguito delle cessioni intervenute, le copie vendute dal Gruppo Gedi risultano inferiori a quelle di Cairo/Rcs, che acquisisce la leadership del mercato (18,4% vs 16,4%). In riferimento all’andamento delle vendite complessive (in formato cartaceo e digitale), lo scorso anno quelle del Corriere della sera (64,7 milioni di copie) sono risultate superiori alla somma delle vendite delle altre due principali testate generaliste (La Repubblica e La Stampa), pari a 63,1 milioni. Pertanto, il Corriere della sera risulta la principale testate con il 12,6%, seguita da La Repubblica (7,2%), La Gazzetta dello Sport (5,8%) e La Stampa (5,1%).