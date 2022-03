Google, pagamento contenuti online: nuovo accordo con gli editori francesi

L’intesa riguarda oltre 300 testate del paese ed è stata raggiunta dopo mesi di trattative

Il colosso tecnologico Google e gli editori francesi dell’Alliance de la Press d’Information Générale stringono un nuovo accordo per la remunerazione dei contenuti. L’intesa riguarda oltre 300 testate del paese ed è stata raggiunta dopo trattative che sono durate diversi mesi. Lo scrive Primaoline che ricorda come già a gennaio le parti avevano concordato un quadro di riferimento per il pagamento dei contenuti ripresi in rete, primo caso volta in Europa. L’ultimo accordo, spiega una nota, “stabilisce i principi in base ai quali Google negozierà accordi di licenza individuali e termini di remunerazione con i membri dell’Alleanza”.