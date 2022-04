Guerra Ucraina, De Luca scherza su inviato Rai: "Piagnarelli? Meglio Allegri"

Ucraina, Vincenzo De Luca scherza sui corrispondenti Rai: "Già siamo in teatro di guerra, poi se hanno quei cognomi lì..."

Vincenzo De Luca ironizza sul conflitto in Ucraina. “Non riesco più a seguire queste trasmissioni che riguardano la guerra”, dice il governatore della Regione Campania. Ma per questa sua insofferenza, De Luca incolpa la guerra in sé, ma gli “improbabili” corrispondenti della Rai, che a ogni collegamento hanno alle loro spalle solo “detriti e macerie”.

Il governatore ce l'ha, in particolare, con il giornalista di RaiNews24 Ilario Piagnarelli: “Già siamo in teatro di guerra, poi mandiamo un giornalista che si chiama Piagnarelli, la Rai dovrebbe fare attenzione. Mandiamo gente che si chiami Allegri, Benvenuti...”. Il punto, spiega, è che “ho la sensazione che siamo di fronte a uno sceneggiato che si ripete quotidianamente, con gli stessi personaggi e le stesse situazioni”.

