Guerra Ucraina, palinsesti stravolti: salta Doc 2. Tutti gli speciali in tv

Crisi Ucraina, come cambiano i palinsesti tv: tutti gli speciali sulla guerra dal Tg1 a Quarta Repubblica

Cambio di programma, anzi di palinsesto. La programmazione delle principali televisioni italiane è stata stravolta dalla guerra in Ucraina. Già da questa notte le reti del servizio pubblico stanno dedicando edizioni straordinarie dei Tg (per primo il Tg1 fin dalle prime ore, con in studio la direttrice Monica Maggioni) agli sviluppi della situazione con le corrispondenze dagli inviati sul fronte. Il Tg1 prosegue con le edizioni speciali, poi Agorà su Rai3, il lungo filo diretto di Rainews24 e del Giornale Radio Rai. Su Rai2 l’edizione del “Tg2” delle 8,30 è stata allungata e dedicata interamente all’ingresso delle forze armate russe in Ucraina.

Ucraina, la guerra ribalta i palinsesti nazionali: salta "Doc - Nelle tue mani 2"

Modifiche alla programmazione sono previste per l’intera giornata, con l’informazione sempre puntata alle reazioni delle cancellerie internazionali, i commenti degli analisti, le reazioni dei mercati finanziari e l’evoluzione del conflitto con i collegamenti con inviati e corrispondenti. Lo speciale Tg1 in programma alle 21.30 su RaiUno farà saltare l’appuntamento con “Doc-Nelle tue mani 2“, la fiction di successo con Luca Argentero.

Crisi Ucraina, cambio di programma: gli speciali di Mediaset sulla guerra

Anche Mediaset ha adeguato la sua programmazione agli eventi drammatici in terra ucraina. Rete4, la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha annunciato due speciali: quello del “Tg4” alle 11 e nel pomeriggio, dalle ore 15.35, Nicola Porro guiderà “Quarta Repubblica”. Canale 5 ha invece confermato la messa in onda di “Mattino 5 News” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, con una puntata interamente dedicata agli sviluppi sulla guerra Ucraina-Russia.

Ucraina, gli speciali di La7 ed Enrico Mentana sulla guerra

Su La7 il palinsesto informativo prevede il solito menù con “Omnibus”, “Coffee Break” e “L’aria che tira” interamente dedicati alla crisi ucraina. Al pomeriggio spazio a Enrico Mentana: “Come è suo dovere, La7 dalla prima mattinata ha aperto il flusso continuo delle notizie sulla guerra in Ucraina. Sarà così fino a notte e nei prossimi giorni. In particolare, ci vedremo anche – se volete – dalle 17 alle 20, e poi nel TG, per aggiornare e approfondire la situazione”, ha annunciato sui social il direttore del TgLa7.

Leggi anche: